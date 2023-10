Adversário do Fortaleza, Atlético-MG lidera returno da Série A; veja números

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira, 1° de novembro, o Atlético-MG lidera o returno da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 11 partidas disputadas, o time de Felipão soma 22 pontos, registrando sete vitórias, um empate e três derrotas, com 14 gols marcados e seis sofridos. RB Bragantino, com 20, Palmeiras, com 19, e Flamengo, com 18, completam o G4 do 2° turno.

Nas últimas duas partidas, o Galo venceu o RB Bragantino e o Fluminense, saltando da 7ª para a 6ª colocação na tabela de classificação, com 49 pontos.

Diante do Fortaleza, o Atlético-MG tenta elevar, também, o desempenho como mandante na Série A. O Galo de Felipão disputou 15 partidas do Brasileirão em solo mineiro, com sete vitórias, três empates e cinco derrotas, registrando 53,3% de aproveitamento.