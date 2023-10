Fortaleza não terá dupla de zaga titular diante do Atlético-MG; veja desfalques

Após vice-campeonato na Copa Sul-Americana, Leão do Pici volta a jogar pelo Brasileirão com foco no G-6. Duelo contra o Atlético-MG será nesta quarta, 1º

Depois da derrota diante da LDU-EQU na final da Sul-Americana, o elenco do Fortaleza se prepara para visitar o Atlético-MG nesta quarta-feira, 1º, às 21h30min, em jogo válido pela 31ª rodada da Série A. O objetivo do Tricolor para o restante da temporada é terminar o torneio no G-6, garantindo vaga para a Copa Libertadores de 2024.

Para o confronto contra o Galo, o Leão do Pici terá novos desfalques. Titi, Bruno Pacheco, Lucas Sasha e Emanuel Britez estarão fora do jogo por suspensão, pois receberam cartão amarelo na derrota para o Bahia. Entre os pendurados do Fortaleza estão Calebe, Lucero, Marinho, Romero, Machuca e Galhardo.