Dono da SAF do Botafogo procura CBF para manter jogo contra o Fortaleza na terça-feira, 24

Com isso, visando respeitar o intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas previsto no Registro Geral de Competições (RCG) da CBF, a disputa contra o Leão do Pici, inicialmente marcada para a noite da próxima terça, na Arena Castelão, também foi adiada. Nova data ainda não foi definida.

Decisão da CBF foi tomada em consequência do imbróglio no jogo entre Botafogo e Athletico-PR , que foi interrompido por conta de quedas de energia no estádio, na noite do último sábado, 21, e finalizado neste domingo, 22.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, está tentando manter o jogo do clube contra o Fortaleza, que foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) , na data original, na próxima terça-feira, 24. Em entrevista ao O Globo, o empresário contou que ligou para representantes da entidade na tentativa de reverter o adiamento.

A medida, contudo, não agradou ao Botafogo. John Textor chegou a ligar para Julio Avellar, diretor de competições da CBF, para que o confronto entre o Glorioso e o Leão não seja adiado.

"É verdade que concordamos com a aplicação das regras pela CBF, o que resultou na remarcação do nosso jogo para as 15 horas de hoje (domingo). Mas nós não concordamos, porém, com o adiamento do nosso jogo contra o Fortaleza. Deixamos claro que queremos disputar este jogo conforme programado e estamos em discussão com a CBF cobre a nossa oportunidade de fazê-lo", disse o empresário ao veículo carioca.

O time cearense já havia tentado adiar a partida de terça-feira em razão de sua viagem ao Uruguai, onde disputa a final da Sul-Americana, mas a confederação não havia acatado o pedido. Com a reviravolta, o Fortaleza ganha sete dias de descanso até tentar o seu primeiro título internacional, contra o LDU, do Equador, no próximo sábado, 28, às 17 horas (de Brasília), em Maldonado, no Uruguai.