"Aceitar e continuar", diz Vojvoda sobre não adiamento da partida contra o Botafogo

O Leão encara o time carioca na terça-feira, 24, às 19 horas, na Arena Castelão. No dia seguinte, os cearenses precisam estar já na cidade responsável por sediar a final da Sula, ou seja, em Maldonado, no Uruguai. Isso se dá devido ao protocolo adotado pela Conmebol para as finais de suas competições. Assim, o clube tentou o adiamento da partida, mas sem sucesso.

“Acho que somos um dos representantes do futebol brasileiro. Não vamos falar da CBF, mas não sei o que aconteceu em outras oportunidades, com times que chegaram a essa instância. O jogo contra o Cruzeiro tem que ser adiado porque não há jeito. Nós vamos jogar uma sequência pesada, mas a característica desse time é lutar, fechar a boca muitas vezes e continuar trabalhando. Quando há que falar, temos que falar. Pedimos à CBF que considerasse essa situação, mas a CBF não fez o que nós queríamos. Temos que aceitar e continuar para frente.”

É natural que o foco esteja dividido em função da decisão contra a LDU, do Equador, do próximo dia 28. Entretanto, Vojvoda afirmou que a ansiedade é para estar no torcedor e não nos atletas. Ele ainda ressaltou a importância do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza.

“Todos sabemos que a final é importante, que é uma partida para a história do clube muito importante, mas temos partidas para jogar (antes). Desde o princípio falamos do Campeonato Brasileiro, que é uma competição que o Fortaleza dá muita importância também. Não vamos fazer nada com ansiedade. A ansiedade está no torcedor, está no dia a dia, mas temos que ser inteligentes e colocar nosso foco no dia a dia, no treinamento e no próximo jogo.”

Vojvoda ainda fez um panorama da partida contra o Vasco. Mesmo com a derrota, o treinador enxerga que a equipe teve um bom funcionamento no ataque e na defesa. Ele listou as chances claras de gols produzidas pelo time cearense.

“Em um campo difícil como esse, o time teve um bom funcionamento, um bom funcionamento também na parte defensiva. Tivemos quatro ou cinco opções de gols muito claras, sendo duas no primeiro tempo. Eu lembro que foi a cabeçada de Lucero e outra opção muito clara com Machuca. No segundo tempo, depois do gol do Vasco, teve uma cabeçada de Pochettino, um remate de Marinho e uma chance última com Tinga. O adversário também teve, mas o time respondeu em uma partida difícil. Acho que o funcionamento e a atitude foram bons, mas o placar foi ruim.”