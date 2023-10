CBF adia Fortaleza x Botafogo; Leão terá semana livre antes da final da Sula

Em função das diversas quedas de luz no estádio Nilton Santos na noite deste sábado, 21, o duelo envolvendo Botafogo e Athletico precisou ser interrompido e remarcado para o dia seguinte (domingo, 22). Assim, para respeitar o intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas previsto no Registro Geral de Competições (RCG) da CBF, o confronto do Glorioso contra o Leão do Pici precisou ser adiado para uma data futura, ainda a ser definida.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta madrugada o adiamento da partida entre Fortaleza e Botafogo, inicialmente marcada para o próximo dia 24 (terça-feira), às 19h30min, na Arena Castelão, pela Série A. A troca se deu pelo reinício do jogo do clube carioca contra o Athletico-PR às 15 horas deste domingo, 22.

“Adiamento da partida por força maior, em razão da necessidade de complementação da partida entre Botafogo-RJ x Athletico-PR no domingo 22/10, às 15:00h, para respeitar o intervalo de 66h (sessenta e seis horas) na forma do artigo 26 do RGC CBF. A nova data da partida entre Fortaleza-CE e Botafogo-RJ será oportunamente divulgada pela CBF”, explicou a CBF em documento.

Assim, a derrota por 2 a 0 para o Bahia sofrida neste sábado, 21, será o último jogo do Fortaleza antes da final da Copa Sul-Americana. O Tricolor do Pici terá sete dias para se preparar, e recuperar jogadores, visando o duelo do dia 28, contra a LDU, no Uruguai.

Vale destacar que o clube cearense já havia tentado o adiamento do confronto de terça-feira, véspera da viagem ao Uruguai, mas a CBF não acatou o pedido. Agora, por força maior, o duelo precisou ser adiado, possibilitando assim um período maior de descanso para o Leão.