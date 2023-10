Brasil fica fora do pódio na maratona dos Jogos Pan-Americanos de Santiago

"Viemos de um ano muito cheio de competições. Depois do 7 km começaram a puxar e ficou bem difícil. Mas é uma satisfação enorme estar aqui, a segunda maior competição do mundo — perde para a Olimpíada”, comentou Johnatas Oliveira.

O pódio da prova masculina foi formado pelo peruano Cristhian Pacheco (ouro), o chileno Hugo Catrileo (prata) e o peruano Luis Fernando Ostos (bronze).

Maratona: resultados do Brasil no feminino

Já no feminino, as brasileiras tiveram um resultado um pouco inferior em relação ao masculino. Valdilene dos Santos terminou na oitava colocação, com 2h38min40. foi a nona colocada, com 2h38min40.

O ouro na maratona feminina ficou com a mexicana Citlali Cristian, seguida pela argentina Florencia Borelli (prata) e a peruana Lucy Gladys (bronze).