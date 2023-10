Medalhista olímpico, Fernando Scheffer está fora da final dos 200m livre do Pan

Porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, nadador ganha a série, mas fica fora devido ao regulamento, já que apenas dois atletas do mesmo país podem ir à final

Nas Eliminatórias deste domingo, 22, Scheffer — medalha de bronze nos 200m livre nas Olimpíadas de Tóquio — chegou a ganhar a sua série, com o tempo de 1min48s03, que seria suficiente para disputar a final. No entanto, o Brasil tinha outros dois nadadores na prova, portanto apenas os dois melhores tempo nesta concorrência caseira avançariam.

Atual campeão do Pan-Americano, Fernando Scheffer não poderá defender seu título na final dos 200m livre na competição de 2023 em Santiago. O nadador acabou eliminado de forma prematura em função da regra da competição em que três atletas do mesmo país não podem disputar a final.

O desempenho de Scheffer deste domingo ficou muito abaixo ao conquistado nas Olimpíadas de 2021. Um dos porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura do Pan ganhou o bronze em Tóquio com 1min44s66.

Natação: mais resultados do Brasil

Ainda nas eliminatórias deste domingo, Leo de Deus e Brandonn Almeida alcançaram as finais dos 200m costas, assim como Alexa Assunção e Fernanda Goeij nos 200m borboleta e Vinicius Lanza e Victor Barganha nos 100m borboleta.

Nos 100m borboleta feminino, Giovanna Diamante e Clarissa Rodrigues passaram à final, mas Celine Bispo não avançou. Por fim, nos 200m livre feminino, Mafe Costa e Stephanie Balduccini se classificaram, contudo Ana Vieira não passou para a luta por medalhas.