Vojvoda prega cautela sobre possíveis lesionados para final da Sula: "Aguardemos os exames"

Técnico do Fortaleza falou acerca do estado físico de Calebe e Thiago Galhardo, que saíram machucados no jogo contra o Bahia, no último sábado, 21

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, participou de uma coletiva de imprensa logo após a derrota por 2 a 0 para o Bahia, no último sábado, 21, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O argentino falou sobre o jogo e comentou acerca do estado físico do meia Calebe e do atacante Thiago Galhardo, além do lateral-direito Dudu, que deixaram o gramado com suspeitas de lesões.

Este foi o segundo revés consecutivo do clube cearense na Série A. Antes da partida em Salvador, o Leão do Pici amargou uma derrota para o Vasco por 1 a 0, em São Januário.

“Por que não joguei com todo o time (titular)? (...) Porque jogamos três dias antes. Tivemos pouco tempo de descanso. Contra o Vasco jogaram a maioria dos jogadores que vêm jogando porque vínhamos de dez dias de data Fifa. Temos que planejar um todo e não somente partida por partida. Então tenho uma sensação de dor, que sofri na partida de hoje (sábado), porque quero ganhar. Não me agrada perder", disse o técnico sobre o placar diante do Esquadrão.