Botafogo e Athletico-PR empatam em jogo de dois dias pelo Brasileirão; veja gols

Jogo começou na noite de sábado, 21, mas foi suspenso em razão de apagões no Nilton Santos e foi finalizado neste domingo, 22. Glorioso e Furacão ficaram no 1 a 1

O Botafogo ficou no empate por 1 a 1 com o Athletico, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 59 pontos e abriram dez de vantagem na ponta. Já os paranaenses foram a 45 e entraram no G-4 do Campeonato Brasileiro.

A partida começou na noite de sábado, 21. As duas equipes empatavam em 1 a 1 até o início do segundo tempo, quando o confronto foi paralisado pelos problemas na iluminação do Nilton Santos. Os gols antes da parada aconteceram na etapa inicial, com Tiquinhos Soares e Pablo.