"Pedimos o adiamento, mas não foi possível", lamenta Paz sobre maratona de jogos antes da final da Sula

O Tricolor do Pici entra em campo três vezes até a final, enquanto a LDU entra apenas uma vez. Presidente do Fortaleza falou sobre o assunto em entrevista ao O POVO

Após o confronto contra os cariocas, o Tricolor irá a Salvador, onde enfrentará o Bahia, no sábado, 21. Em seguida, retorna à capital cearense para encarar o Botafogo, atual líder do campeonato, na próxima terça-feira, 24. No dia seguinte ao embate contra o Glorioso, a delegação tricolor viajará para o Uruguai, palco da decisão contra a LDU.

O presidente do Fortaleza , Marcelo Paz, lamentou a sequência apertada de partidas antes da decisão da Copa Sul-Americana, em entrevista ao Esportes O POVO . O Leão atuará três vezes em sete dias, antecedendo o duelo contra os equatorianos, em Maldonado, no Uruguai, no dia 28 de outubro. O primeiro confronto da maratona de jogos acontece nesta quarta-feira, 18, contra o Vasco , no Rio de Janeiro, pela Série A .

Marcelo Paz citou a “desvantagem técnica” que os calendários de Fortaleza e LDU ocasionarão na decisão da Sula. Enquanto o Tricolor do Pici entra em campo três vezes até a final, os equatorianos jogarão apenas uma vez. A equipe rival enfrenta o Emelec no domingo, 22, em Quito, capital do Equador.

Foco no Brasileirão

Apesar da expectativa pela chegada da final da Sula, Marcelo Paz ressaltou a importância de pontuar no campeonato nacional para manter a boa colocação do Leão na tabela. O Fortaleza é o sexto colocado na Série A, com 42 pontos, quatro atrás do vice-líder, Red Bull Bragantino.

“São jogos muito importantes, valem pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. Ao final do campeonato um ponto a mais ou a menos, uma vitória a mais ou a menos, pesa muito. Temos que encarar esses jogos com muita força. Eles servem como observação e preparação para a decisão do dia 28 [contra a LDU]”, encerrou o dirigente do Leão.