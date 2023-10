Torcida do Fortaleza esgota carga inicial de ingressos para final da Sula em 10 minutos

Os tricolores compraram todos os 3500 ingressos da categoria 3, que será um setor ocupado exclusivamente pela torcida do Leão. Pela alta demanda, o time cearense solicitará mais bilhetes

A Conmebol iniciou as vendas de ingressos exclusivos para a torcida do Fortaleza na grande final da Sul-Americana contra a LDU, mas as entradas foram esgotadas rapidamente. Em 10 minutos, os tricolores compraram todos os bilhetes disponíveis da primeira carga, que correspondiam a 3500 — capacidade referente a categoria 3.

Diante da alta demanda, o Fortaleza solicitará mais ingressos à Conmebol. A tendência é de que o pedido seja acatado pela entidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A categoria 3, localizada nos setores leste e oeste, que ficam atrás dos gols do estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, será ocupado somente por torcedores do Fortaleza e da LDU. Haverá, em outros lugares da praça esportiva, espaço misto, onde brasileiros e equatorianos poderão assistir o jogo juntos.