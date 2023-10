Com Marinho e Pedro Rocha, Fortaleza embarca para o Rio de Janeiro; veja relacionados

O Fortaleza embarcou para o Rio de Janeiro nesta terça-feira, 17, com 27 relacionados, entre eles os atacantes Marinho e Pedro Rocha, que estão recuperados de lesão. O zagueiro Marcelo Benevenuto, desfalque por suspensão contra o América-MG, também embarcou rumo à cidade maravilhosa.

A delegação que embarcou para enfrentar o Vasco permanecerá distante da capital cearense até domingo. Além de visitar o Cruzmaltino, o time de Juan Pablo Vojvoda duela no sábado, 21, às 18h30min (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Para o duelo contra o Vasco, no Estádio São Januário, às 21h30min (de Brasília), Vojvoda deve escalar o Leão do Pici com força máxima. A provável escalação do Leão conta com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Pikachu e Lucero.