No dia do aniversário de 105 anos, Fortaleza visita o Vasco em São Januário

Fortaleza e Vasco se enfrentaram na Arena Castelão pelo Brasileirão. Crédito: Leonardo Moreira/FEC

Aliada a possibilidade de subir na tabela e adentrar ao G4, o aniversário de 105 anos é mais um fator motivacional para o Fortaleza na partida contra os cariocas. Antes de encarar o Vasco, e da pausa para a Data Fifa, o escrete vermelho-azul-e-branco acumulou seis partidas consecutivas sem derrotas, contando também jogos da Copa Sul-Americana. A última derrota na temporada ocorreu apenas no dia 3 de setembro para o Fluminense. Desde então foram quatro triunfos (Corinthians duas vezes, São Paulo e América-MG) e dois empates (Grêmio e Corinthians). O Vasco, por sua vez, vive o momento de maior instabilidade sob o comando do técnico argentino Ramón Díaz. Após uma sequência de três vitórias contra Fluminense, Coritiba e América-MG, o Cruzmaltino sofreu uma goleada do Santos pelo placar de 4 a 1 e empatou com o São Paulo em São Januário. Estes dois resultados recentes devolveram os cariocas ao Z4. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Vojvoda não terá grandes preocupações para escalar a equipe titular. O clube conta com apenas um desfalque certo: Hércules. O zagueiro Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão contra o América-MG, volta a ficar à disposição. Recuperados de lesão, os atacantes Marinho e Pedro Rocha foram relacionados para a partida e ficam à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Apesar disso, os atletas não devem ser titulares contra o Cruzmaltino. A maior preocupação é com relação ao número de pendurados da equipe. São onze no total: Titi, Bruno Pacheco, Escobar, Pikachu, Calebe, Lucas Sasha, Lucero, Marinho, Romero, Galhardo e Imanol Machuca.

Do lado vascaíno, Ramón Díaz tem um desfalque de peso na equipe titular. Trata-se do volante Paulinho. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto. O atacante Rossi, o lateral-direito Gabriel Dias e o zagueiro Robson voltaram a treinar com o grupo de atletas e podem ser novidades na lista de relacionados. >>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp. Vasco da Gama x Fortaleza Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique (Robson), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes e Praxedes; Payet (Rossi), Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz. Fortaleza João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.