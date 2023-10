Sport bar, barbearia e espaço gastronômico: Fortaleza terá mega loja chamada Laion World

Fernando Kleimman, diretor executivo e sócio da Volt, concedeu entrevista ao Esportes O POVO e deu mais detalhes sobre o projeto e a parceria com o Fortaleza. A ideia é que a Laion Word torne-se um espaço de lazer para os torcedores do Leão, atraindo famílias e sendo um ponto de referência temático do clube.

Em parceria com a Volt, o Fortaleza trará um projeto ousado para contemplar a torcida. Nomeado de Laion World, o empreendimento será uma mega loja que disponibilizará diversos serviços. Além da venda de produtos oficiais do Tricolor, o espaço, cuja capacidade será de 1400 pessoas, também terá um sport bar, barbearia e salão de beleza, café, espaço gastronômico e salão de jogos.

“A Laion World é um novo empreendimento que vai além de uma loja. É um grande centro de experiência gastronômica e de lazer, onde toda família vai ter atividades. Além da mega loja terá um sport bar, para assistir jogos, um café para o dia a dia, vai ter espaço kids para festas temáticas, salão de beleza e barbearia. É um grande centro de convivência para torcida do Fortaleza, onde tudo tem como tema o Fortaleza”, explicou.

A Laion World ficará localizada na Virgílio Távora, na antiga Jacaúna, e tem previsão de lançamento para este ano. Fortaleza e Volt firmaram um contrato de aluguel com o espaço por 10 anos.

Fortaleza e Volt querem vender 25 mil camisas da linha "Eiffel" até o fim de 2023

Além da novidade da Laion World, Fortaleza e Volt também firmaram parceria na confecção do terceiro uniforme da equipe, intitulado de "Eiffel". A camisa é uma homenagem à França, país que serviu de inspiração para Alcides Santos, fundador do Leão, na utilização do vermelho-azul-e-branco como cores oficiais do clube.

Segundo Fernando Kleimman, Fortaleza e Volt projetam um bom número de vendas do novo uniforme. A estimativa é de que até o fim de 2023, 25 mil unidades sejam comercializadas. O valor individual da peça é 299,99 reais tanto na versão masculina como feminina.