Paz fala sobre ingressos para final da Sula e projeta sequência na Série A: "Cada ponto pesa"

O Fortaleza lançou, na noite desta terça-feira, 17, o seu terceiro uniforme "Eiffel" em alusão aos seus 105 anos e à França, país com qual tem forte ligação. Além disso, no mesmo evento, o Leão também apresentou o projeto "Laion World", espaço que será destinado à torcida leonina.

Na oportunidade, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e comentou sobre os ingressos para a final da Copa Sul-Americana, que tiveram sua carga inicial esgotada com apenas dez minutos. De acordo com o mandatário, o clube receberá mais entradas para comercializar com seus torcedores.

"É um evento da Conmebol, mas a conversa que temos com eles é de que terão mais ingressos à venda e acredito que vai abranger a demanda da torcida do Fortaleza. O estádio tem capacidade para 22 mil lugares, teoricamente 11 mil para cada lado. Ainda bem que tem uma demanda muito grande de torcedores que vão de diversas formas, de avião, de carro, um cara hoje me disse que ia de moto. Estamos em contato direto com a Conmebol porque temos o interesse de que todos os torcedores tenham acesso ao ingresso", disse.