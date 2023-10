Vojvoda x Zubeldía: técnicos de Fortaleza e LDU se enfrentam pela 2ª vez

A final da Copa Sul-Americana 2023 entre Fortaleza e LDU marcará o reencontro dos compatriotas Juan Pablo Vojvoda e Luis Zubeldía. Os treinadores argentinos se enfrentarão pela 2ª vez na história desde que iniciaram a trajetória como técnico de futebol.

A única partida registrada entre os argentinos aconteceu em 8 de dezembro de 2018. Na época, Luis Zubeldía treinava o Lanús, enquanto Vojvoda comandava o Talleres. A vitória ficou com o atual técnico da LDU por 2 a 1, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Argentino.

Após esse confronto, Vojvoda teve uma breve passagem pelo Huracán, da Argentina, mas não chegou a enfrentar novamente o Lanús de Zubeldía. A partir de 2020, o técnico do Leão iniciou a trajetória internacional, com passagem pelo Unión La Calera, do Chile, antes de assumir o Fortaleza em maio de 2021. Zubeldía, por sua vez, permaneceu em solo argentino até 2022, quando reassumiu a LDU.