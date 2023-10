Partida contra a LDU marca o primeiro encontro do Fortaleza com um time equatoriano

Em toda a sua história, o Leão do Pici jamais disputou uma partida, seja amistosa ou oficial, contra um time do Equador

A partida do próximo dia 28 contra a LDU, do Equador, válida pela final da Copa Sul-Americana, está repleta de ineditismos para o Fortaleza. Dentre eles está o fato do time cearense enfrentar pela primeira vez em sua história uma equipe equatoriana. A bola rola às 17 horas, no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai.

Desde que começou a disputar competições internacionais no ano de 2020, ou em jogos não-oficiais (amistosos) ao longo de sua história, o Leão do Pici ainda não teve a oportunidade de encarar uma equipe do Equador. Curiosamente, o primeiro embate diante de um time deste país será, já, por uma final continental e longe da temida altitude.