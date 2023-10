Final da Sula: venda de ingressos para torcida do Fortaleza começa na terça, 17

Os ingressos destinados exclusivamente para a torcida do Leão do Pici começam a ser vendidos na próxima terça-feira, 17, no site da própria Conmebol

Após a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgar, nesta sexta-feira, 13, informações sobre os ingressos para a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU, o clube cearense informou a data de início da comercialização de bilhetes destinados exclusivamente para os seus torcedores. Esta venda será iniciada na próxima terça-feira, 17, a partir das 15 horas (de Brasília).

O Tricolor do Pici optou por não comercializar os ingressos na capital cearense. Portanto, o torcedor que quiser garantir vaga no Estádio Domingo Burgueño (Maldonado, Uruguai), palco do confronto decisivo do dia 28, poderá comprar o ingresso diretamente no site da Conmebol, no seguinte endereço: sudamericana.eleventickets.com.