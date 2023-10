Fortaleza mantém invencibilidade como mandante na história da Copa Sul-Americana

Diante do Corinthians, o Leão do Pici disputou a 7ª partida como mandante pela Sul-Americana. A equipe cearense registra seis vitórias e um empate, com 20 gols marcados e seis sofridos. O aproveitamento é de 90,4%