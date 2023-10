Tinga marca na semifinal da Sula e aumenta lista de participações em gols decisivos pelo Fortaleza

Ídolo, Tinga anotou o segundo gol do jogo Crédito: Fotos: FCO FONTENELE

O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 0 nesta terça, 03, na Arena Castelão, garantindo sua vaga na decisão da Copa Sul-Americana de 2023. O capitão Tinga, autor do segundo gol do Tricolor no embate, anotou mais uma participação decisiva em sua trajetória no clube do Pici. O jogador de 29 anos fez o gol que selou o placar contra os paulistas, após cobrança de escanteio de Bruno Pacheco. No seu jogo de número 298 com a camisa do Tricolor, ele chegou a 22 tentos, somando também 25 assistências.