Fortaleza perde para o Bragantino e sofre terceiro revés seguido na Série A

Sob vaias da torcida, o Fortaleza perdeu por 3 a 0 para o RB Bragantino, com gols de Lucas Evangelista, Bruninho e Thiago Borbas, na noite deste sábado, 29, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A. Com o resultado, o Tricolor do Pici amargou a terceira derrota consecutiva no certame nacional, caiu para a 11ª posição e se distanciou do G6.

Agora, o time comandado por Vojvoda muda o foco para a Sul-Americana, onde tem um importante confronto na próxima terça-feira, diante do Libertad, no Paraguai, pelo primeiro duelo das oitavas de final.

O jogo

Empurrado pela boa presença da torcida tricolor no Castelão, o Fortaleza iniciou o confronto repleto de disposição, mas com pouca organização na construção das jogadas. Do outro lado do campo, o RB Bragantino, bem postado defensivamente, tornou a dinâmica do jogo voltada muito mais para a disputa física do que técnica, cenário que não foi favorável para o Tricolor do Pici.

Apesar das dificuldades de ambas equipes em criar situações realmente claras de gol, o Massa Bruta conseguiu desequilibrar por meio da bola parada. Aos 22 minutos, em cobrança de falta, Lucas Evangelista aproveitou falha de Bruno Pacheco, que se perdeu na marcação, e cabeceou livre para os fundos das redes de João Ricardo.

Mesmo com a desvantagem no placar, o Fortaleza não mudou sua estratégia inicial e seguiu com uma ideia reativa, deixando a posse de bola com os visitantes - que chegaram a ter 59% aos 40 minutos do primeiro tempo - para tentar explorar transições em velocidade. A ideia mostrou-se eficiente, mas os jogadores em campo não tiveram a competência para aproveitar os lances.

Thiago Galhardo, por três vezes, ficou em ótimas condições para empatar o duelo, mas desperdiçou após péssimas finalizações. Marinho, cara a cara com Cleiton e sem marcação, também teve a oportunidade, entretanto desperdiçou após titubear na conclusão da jogada e ser travado por Juninho Capixaba. Após o término da primeira etapa, o Fortaleza saiu sob fortes vaias da torcida.

No retorno para o segundo tempo, o Fortaleza optou por mudar a estratégia. Mais impositivo, o Tricolor trouxe o controle da posse de bola para si e empurrou o RB Bragantino para o campo de defesa. O Leão, porém, não conseguiu transformar a pressão territorial em algo que, de fato, incomodasse o clube paulista. Pelo contrário, o embate passou a ser cômodo para os visitantes.

O script da primeira metade do jogo, então, se repetiu. Aos 25 minutos minutos, o Massa Bruta, em bonita troca de passes, ampliou a vantagem com gol de Bruninho. O bandeirinha ainda chegou a anular por impedimento, mas o VAR, ao traçar as linhas, validou o tento. Poucos minutos depois, alguns torcedores do Tricolor começaram a deixar o estádio.



Logo após o gol do Bragantino, uma mulher invadiu o campo e abraçou Calebe. Trajada com uma camisa do Fortaleza, a torcedora correu, em seguida, na direção de Thiago Galhardo, que conversou e a conduziu para fora do campo. Apesar da derrota no placar, ela fazia gestos felizes em direção à arquibancada.

O roteiro de nunca ter virado uma partida na temporada de 2023 se manteve contra o Massa Bruta. Sem poder de reação, o Leão ainda viu o time paulista marcar o terceiro gol aos 46 minutos, com Thiago Borbas. A derrota, terceira consecutiva da equipe no Brasileirão, acende uma luz de alerta na equipe, que vive um momento de baixo desempenho.