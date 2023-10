Fortaleza x Corinthians registra a 7ª maior renda da história da Arena Castelão

A histórica classificação do Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana registrou recorde de público na Arena Castelão em 2023 e a 7ª maior renda da história do estádio pós-reforma para a Copa do Mundo de 2014. Com os 60.451 presentes, o Leão do Pici registrou R$ 1.829.561,00 em receita bruta.

Na história da Arena Castelão pós-reforma, o Fortaleza detém seis das 10 maiores rendas, inclusive a maior delas, registrada contra o Brasil de Pelotas, em 2015, em duelo pela Série C do Campeonato Brasileiro, com R$ 2.528.585,00.

As outras rendas milionárias do Fortaleza foram registrados contra Flamengo (3°, em 2022 — R$ 2.378.774,00), Juventude (4°, em 2016 — R$ 2.356.087,00), Macaé (6°, em 2014 — R$ 1.981.117,00) e Flamengo (9°, em 2019 — R$ 1.716.409,00).