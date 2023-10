Fortaleza x Corinthians registra maior público da Arena Castelão em 2023

Com o registrado na vitória do Fortaleza contra o Corinthians, o Leão do Pici ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores como mandante na temporada

O duelo entre Fortaleza e Corinthians nesta terça-feira, 3, registrou o maior público da Arena Castelão em 2023. 60.451 mil torcedores acompanharam a classificação do Leão do Pici à final da Copa Sul-Americana. O público superou os 59.899 presentes em Ceará x Sport na final da Copa do Nordeste.

Com o registrado na vitória do Fortaleza contra o Corinthians, o Leão do Pici ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores como mandante na temporada. Até o final do ano, o clube ainda irá disputar seis partidas em solo cearense, contra América-MG, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Goiás, podendo ampliar a quantidade de presentes no estádio. Este é o 2º ano consecutivo que o Tricolor ultrapassa o registro milionário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2023, o Fortaleza registrou quatro partidas acima dos 50 mil presentes, contra Corinthians (60.451), América-MG (56.946), Deportivo Maldonado (52.502), Libertad (50.542).