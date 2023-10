MPCE se manifesta após conflitos entre organizadas do Fortaleza e quer punição aos envolvidos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) se posicionou, nesta segunda-feira, 2, sobre os conflitos entre TUF e JGT, duas das principais torcidas organizadas do Fortaleza, em frente à sede do clube, no Pici. na última semana. Por meio de uma nota oficial, o órgão relatou que está acompanhando as investigações e revelou que medidas judiciais estão em andamento para punir os envolvidos na briga registrada na última sexta-feira, 29, que culminou no rompimento do Tricolor com os dois grupos.

"O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), esclarece que está acompanhando as investigações que apuram a responsabilidade pela briga registrada em frente à sede administrativa do Fortaleza Esporte Clube, no bairro Pici, na capital cearense, envolvendo integrantes de duas torcidas organizadas já extintas judicialmente. Cinco indivíduos já foram presos e identificados, segundo a Polícia Civil. Além disso, armas e drogas foram apreendidas na sede de uma das torcidas extintas, no bairro Benfica", afirmou.

"O Nudtor ressalta que medidas judiciais visando que os envolvidos nas brigas sejam punidos estão em andamento", revelou em outro trecho.