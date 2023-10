"Maior momento da história do clube", define Marcelo Paz sobre fase do Fortaleza

O presidente do Leão do Pici classificou a fase atual como a melhor da história do clube. A fala foi dita durante o programa "CBN Esportes", deste domingo

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza , não escondeu o contentamento com o momento atual do clube. Durante entrevista ao programa “CBN Esportes” deste domingo, 1º de outubro, o mandatário tricolor ressaltou que esta é a maior fase da história da equipe cearense.

Embora tenha demonstrado empolgação com o momento, Marcelo Paz também mantém o pé no chão e reconhece o tamanho do desafio que o Fortaleza terá nesta terça-feira. O presidente ressaltou a grandeza do Corinthians e a dificuldade da partida.

“Temos a possibilidade sim de chegar até uma final. Tem o jogo da volta duríssimo contra o Corinthians, que é um gigante, que tem tradição em competições, que mudou treinador para buscar uma melhor performance e focar nessa competição, porque assim como para o Fortaleza chegar na final e buscar um título garante várias situações para o ano de 2024, para o Corinthians também.”

Paz voltou a colocar a razão acima da emoção. Ele ressaltou que a empolgação precisa ficar apenas na arquibancada. Dentro de campo, de acordo com o dirigente, o time precisa estar focado em tomar boas decisões para tentar superar o Corinthians.

“Então é um jogo dificílimo. A gente encara com muito profissionalismo, com muito foco, mas sem tanta emoção, porque a emoção tem que ficar na arquibancada. Dentro de campo a gente tem que ter um time focado, tomando boas decisões, a comissão técnica tomando as decisões corretas, usando a estratégia correta, entendendo o jogo, para tentar passar de fase contra o time do Corinthians, que é muito forte.”