TUF x JGT: Polícia prende trio após confusão em frente à sede do Fortaleza

Com os suspeitos foram apreendidos duas armas de fogo. Fortaleza anunciou rompimento imediato de relações institucionais com as duas torcidas organizadas

Três homens suspeitos de participarem do confronto entre as torcidas organizadas, Jovem Garra Tricolor (JGT) e Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), foram presos na sede do clube no Pici, nessa sexta-feira, 29. Com eles foram apreendidas duas armas de fogo do tipo revólver calibre 38 e 26 munições do mesmo calibre.

A operação foi da Polícia Militar do Ceará (PMCE) com apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE). As equipes foram ao local da confusão após a ocorrência, então coletaram informações sobre os suspeitos e acessando imagens do circuito de câmera dos local e saíram em diligência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Próximo rival do Fortaleza, Grêmio soma sete jogos sem vencer como visitante