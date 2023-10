Fortaleza confirma liberação de bateria em setor do Castelão na semifinal da Sul-Americana

Torcida tricolor durante jogo entre Fortaleza e Náutico pela Copa do Nordeste 2023 Crédito: Aurélio Alves

O Fortaleza Esporte Clube confirmou que a torcida tricolor vai poder usar bateria no jogo contra o Corinthians na Arena Castelão, na terça-feira, 3, pela semifinal do Sul-Americana. Informação sobre a liberação do instrumento foi divulgada por meio de nota publicada no site do clube neste domingo, 1°. >>> Marcelo Paz critica organizadas e defende rompimento do Fortaleza: "Estavam se matando" Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O uso da bateria durante os jogos do time foi proibido pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na última semana, após episódios de violências serem registrados entre torcedores tricolores. Com a medida educativa, aparato musical já não foi utilizado no jogo contra o Grêmio, que ocorreu nesse sábado, 30.