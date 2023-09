Fortaleza empata com o Corinthians em SP e traz decisão da semi da Sula para o Castelão

O Leão saiu na frente do placar com gol de Zé Welison, mas acabou sofrendo o empate na reta final do primeiro tempo. No jogo da volta, uma vitória simples será o suficiente para o time do Pici garantir a histórica classificação à final

O ambiente hostil proporcionado pela torcida do Corinthians na Neo Química Arena não amedrontou, em nada, o Fortaleza. Com personalidade e organização tática, o Tricolor do Pici dominou o Corinthians na maior parte do primeiro tempo, saiu na frente do placar e por um erro em fase de transição acabou sofrendo o amargo empate minutos antes do intervalo.

Com o resultado, o duelo fica totalmente em aberto e nenhuma das equipes terá qualquer vantagem no segundo e decisivo jogo, que acontecerá na Arena Castelão na próxima terça-feira, 3 de outubro, às 21h30min. Para o Leão, basta uma vitória simples para garantir a histórica classificação à final da Sula. Em caso de um novo empate, a disputa pela vaga será nos pênaltis.

Ficou tudo igual no primeiro confronto entre Fortaleza e Corinthians pela semifinal da Sul-Americana. Diante de mais de 42 mil pessoas na Neo Química Arena, o Tricolor do Pici teve personalidade e saiu na frente do placar com gol de Zé Welison, mas acabou sofrendo o empate posteriormente, em tento marcado por Yuri Alberto. Ambos os momentos aconteceram ainda no primeiro tempo.

A aflição do Corinthians era visível. O Leão, mais faminto pela vitória, começou o confronto sufocando os donos da casa. Com mais posse de bola no recorte inicial do jogo, o time comandado por Vojvoda, embora tivesse certa dificuldade nas conclusões das jogadas, conseguiu encontrar espaços entre as linhas do Timão e infiltrar na área com perigo.

Na fase defensiva, o Tricolor, com um bloco alto de marcação bem encaixado, anulou por completo a construção do Corinthians, que tinha enormes dificuldades para articular ações entre o campo de defesa, meio e ataque. Foi neste momento da partida, em que o Timão se viu acuado contra seu próprio gol, que o Leão abriu o placar, para delírio da torcida cearense presente no estádio.

O tento aconteceu aos 21 minutos, em cobrança de escanteio batida por Marinho. No cruzamento, Zé Welison apareceu por trás de Fábio Santos e raspou de cabeça para os fundos das redes. O árbitro de campo, de forma precipitada, anulou o gol sob justificativa de que o volante havia cometido falta. O erro só não foi sustentado pois o VAR chamou o juiz para revisão no monitor.

Quando o duelo parecia encaminhar para a vitória parcial do Fortaleza na primeira etapa, o Corinthians foi eficiente para aproveitar um dos poucos erros do time cearense no embate. Aos 40 minutos, Guilherme perdeu bola no ataque, Fagner puxou o contra-ataque e tocou para Renato Augusto, que deu ótimo passe para Yuri Alberto. O centroavante ganhou na velocidade de Titi e, com um forte chute cruzado, empatou o duelo.

Apesar do balde de água fria, sobretudo pela boa atuação que teve, o Fortaleza retornou para o segundo tempo mantendo o confronto sob seu controle. Mesmo sem o ímpeto ofensivo apresentado outrora, o time cearense conseguiu neutralizar o rival alvinegro diante de um cenário de pressão — e tensão — vindo da arquibancada.

O jogo passou a ser mais truncado, com disputas intensas pela posse no setor central. A dinâmica era favorável para o Fortaleza, visitante da ocasião e ciente de que decidirá o confronto dentro de casa, na Arena Castelão. Certamente, fortes emoções estão reservadas para a próxima semana.