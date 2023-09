Torcidas organizadas do Fortaleza brigam entre si no setor visitante da Neo Química Arena

Nas imagens registradas por torcedores que estão no local, é possível identificar pessoas utilizando camisas da Leões da TUF e Jovem Garra Tricolor, duas das maiores organizadas do clube

Duas torcidas organizadas do Fortaleza protagonizaram uma briga generalizada no setor visitante da Neo Química Arena, local onde o Fortaleza encara o Corinthians nesta terça-feira, 26, pelo primeiro duelo da semifinal da Sul-Americana.

Nas imagens registradas por torcedores que estão no local, é possível identificar pessoas trajadas com camisas da Leões da TUF e da Jovem Garra Tricolor, duas das maiores torcidas organizadas do clube.