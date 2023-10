Marcelo Paz critica organizadas e defende rompimento do Fortaleza: "Estavam se matando"

Presidente Marcelo Paz no jogo Grêmio x Fortaleza, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Por conta de uma série de episódios de violência, o Fortaleza anunciou, no último sábado, 29, o rompimento institucional com as duas principais organizadas do clube, a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) e a Jovem Garra Tricolor (JGT). A decisão chamou atenção e repercutiu intensamente entre os tricolores. Na manhã deste domingo, 1º, o presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista à Rádio CBN, revelou os motivos que levaram a tal medida. Na oportunidade, o mandatário pontuou que a todo momento buscou o diálogo entre os dois grupos, tentando entender o posicionamento de ambos os lados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Eu intermediei muitos diálogos com eles. Tentamos entender a problemática. Questão de torcida, de hierarquia de torcida. Quem é a torcida maior bota a faixa primeiro, quem bota depois. Tudo isso a gente foi se aprofundar, conversar, entender. Eles passaram do limite ao brigar em São Paulo, na casa dos outros, espetáculo feio”, afirmou o dirigente.