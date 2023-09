Presidente da TUF lamenta rompimento do Fortaleza com a organizada: "Dia triste"

Clube rompeu com o grupo e com a Jovem Garra Tricolor (JGT) após uma série de episódios violentos entre torcedores

O presidente da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), João Paulo, conhecido como Bombado, usou as redes sociais neste sábado, 30, para lamentar o rompimento do time com a organizada. Clube rompeu com o grupo e com a Jovem Garra Tricolor (JGT) após uma série de episódios violentos entre torcedores.

Medida passa a valer hoje, no dia em que o Fortaleza encontra o Grêmio em partida pelo Brasileirão Série A 2023. No pronunciamento oficial, o clube informou que não reconhece mais a existência institucional da TUF e JGT.

Isso significa que a partir de agora as organizadas não terão mais direito a comercializar ingressos em suas lojas oficiais. Tricolor também vai tomar medidas judiciais cabíveis para proibir a marca do Leão em materiais de ambas as torcidas, que são as principais do time.