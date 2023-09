Após briga, MPCE suspende organizadas e proíbe mosaico na semi da Sula; Fortaleza recorre

Com a suspensão, as torcidas ficam proibidas de instalarem materiais na Arena Castelão contra Grêmio e Corinthians, como faixas, bandeiras, mastros, mastros, bambus, instrumentos musicais (bateria), dentre outros artefatos que englobe as respectivas organizadas

O Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) suspendeu a Torcida Irmandade Tricolor (extinta Jovem Garra Tricolor) e Torcida Unida do Fortaleza (extinta Torcida Uniformizada do Fortaleza) por duas partidas devido à briga entre as organizadas no duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, na terça-feira, 25, na Neo Química Arena, entre Corinthians e Fortaleza.

Com a suspensão, as torcidas ficam proibidas de instalarem materiais na Arena Castelão contra Grêmio e Corinthians, como faixas, bandeiras, mastros, mastros, bambus, instrumentos musicais (bateria), dentre outros artefatos que englobe as respectivas organizadas. O Esportes O POVO apurou que o veto se estende para uma possível realização de mosaico por parte dos torcedores leoninos.

A Medida Educativa do Ministério Público visa impactar e educar após o episódio de selvageria na Neo Química Arena, em São Paulo. Ao todo, 36 torcedores foram presos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) autuados no art.41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor por promover tumulto.