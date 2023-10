Mais dois são presos por briga entre organizadas em frente à sede do Fortaleza

Mais dois homens foram presos suspeitos de envolvimento na briga entre torcidas organizadas do Fortaleza em frente à sede do clube, no bairro Pici, na noite de sexta-feira, 29.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também apreendeu com ele dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e uma motocicleta. Já com Janderson, foram apreendidos um celular e apetrechos que fazem alusão à torcida organizada.

“As investigações seguem no intuito de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime”, informou a SSPDS. Com isso, agora, são cinco os presos após o confronto.



Briga entre torcidas organizadas do Fortaleza: relembre o caso

Na própria sexta, haviam sido presos: Mateus de Sousa Matos, de 32 anos, Francisco Allef de Assis Paulo, de 28 anos, e Davi da Silva Moreira, de 24 anos. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e 26 munições.



Em audiência de custódia realizada nesse sábado, 30, o trio teve a prisão convertida no cumprimento de medidas cautelares. Eles deverão, entre outros, ficar em prisão domiciliar por 90 dias e estão proibidos de frequentar estádios ou a sede do clube também por 90 dias.



A briga entre as organizadas Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) e Jovem Garra Tricolor (JGT) ocorreu por volta das 19h30min. Cinco integrantes da JGT saíam do Pici após uma reunião com a diretoria do clube devido à briga que havia tido com integrantes da TUF durante o jogo de ida contra o Corinthians pelas semifinais da Copa Sul-Americana, em São Paulo (SP), na terça-feira, 26.

Eles foram surpreendidos por um grupo maior de integrantes da TUF e teve início uma briga. Após a confusão, o Fortaleza decidiu romper relações institucionais com as organizadas