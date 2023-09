Fortaleza empata com Grêmio e desperdiça chance de entrar no G6 da Série A

Lucas Sasha, do Fortaleza, em atuação contra o Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza empatou com o Grêmio por 1 a 1 neste sábado, 30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo abriu o marcador para o Tricolor do Pici, enquanto Suárez empatou para o Imortal. Com o resultado, a equipe de Vojvoda mantém a 8ª colocação, com 39 pontos, podendo ser ultrapassado em caso de vitória do Atlético-MG contra o Internacional. Caso vencesse, o Leão poderia entrar no G6 da Série A. O time cearense volta a campo pela Série A no domingo, 8, às 18h30min, contra o América-MG, pela 26ª rodada. Antes, na terça-feira, 3, às 21h30min, duela contra o Corinthians por vaga na final da Copa Sul-Americana. As partidas serão realizadas na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Fortaleza x Grêmio: o jogo O Grêmio iniciou a partida pressionando e assustando a equipe do Fortaleza. Suárez acertou a trave aos dois minutos, em cobrança de falta, e, no lance seguinte, finalizou cruzado para fora. O domínio de início, porém, não foi mantido pela equipe de Renato Gaúcho, que viu o Tricolor do Pici crescer na partida, concentrando suas jogadas pelo lado direito, com Dudu, Pikachu e Sasha, dominando o confronto. O time de Vojvoda explorava o contra-ataque e buscava verticalizar o jogo a partir do meio-campo. Aos cinco minutos, Crispim recebeu lançamento de Benevenuto, dominou com o peito e finalizou por cima do gol defendido por Grando. A equipe leonina ainda se utilizava das bolas áreas. Aos 14 minutos, Crispim cobrou escanteio, Pikachu se desmarcou e finalizou para fora. Os arremates de fora da área também assustaram o goleiro gremista, com Crispim e Galhardo mandando para fora. A melhor chance durante os 30 minutos veio com Sasha, após Machuca cruzar e o volante aproveitar o corte errado da defesa, parando no arqueiro do Grêmio. Na reta final da etapa inicial, o VAR virou protagonista: aos 39 minutos, Dudu aplicou caneta em Ferreirinha, tentou o cruzamento na área, mas a bola explodiu em Reinaldo. Após checagem, Raphael Claus identificou toque de mão do lateral-esquerdo do Grêmio e assinalou pênalti para o Fortaleza. Na cobrança, Galhardo acertou o canto alto de Grando e abriu o marcador para o Leão. O Grêmio encontrava dificuldade para criar oportunidades devido à marcação exercida pelo time de Vojvoda. Porém, aos 47 minutos, Suárez acionou Cristaldo, que foi pisado por Benevenuto na área. Na cobrança, o argentino escorregou e isolou a bola. Na etapa decisiva, o Grêmio voltou a campo pressionando o time do Fortaleza. A atitude imposta no campo ofensivo, gerava espaços que o Fortaleza explorava para contra-atacar. Aos 12 minutos, Machuca foi acionado, fintou a marcação e finalizou para fora.

A marcação executada pelo Fortaleza no 2° tempo encaixotou o Grêmio, que detinha a posse, mas não conseguia ter objetividade com a bola no pé. A melhor oportunidade gremista veio na finalização de Besozzi, aos 30 minutos, mas Fernando Miguel defendeu. Apesar da improdutividade, a insistência gremista foi premiada por Suárez, aos 35 minutos, após receber passe de Reinaldo e finalizar na saída do arqueiro tricolor para empatar a partida. Os minutos finais foram de trocações entre as equipes, com Grêmio e Fortaleza parando nos goleiros.