Principal torcida organizada do Fortaleza pede desculpas por briga na Arena Corinthians

A Torcida Uniformizada do Fortaleza utilizou de sua conta oficial no Instagram para pedir desculpas pela briga com a Jovem Garra Tricolor. Ela, também, aproveitou a ocasião para revelar o motivo da confusão generalizada

Durante a nota, a TUF estendeu o pedido de desculpas aos próprios torcedores do clube, diretoria, comissão técnica, jogadores e familiares de atletas do Leão do Pici que estavam localizados no setor de visitantes do estádio.

A Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) pediu desculpas pela briga generalizada com a Jovem Garra Tricolor (JGT), protagonizada na última terça-feira, 26, na Arena Corinthians , durante a partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Através de nota oficial postada nas redes sociais, a organizada assumiu o erro e explicou o motivo da briga.

“Pedimos mil perdões à imensa torcida do Fortaleza Esporte Clube, que se envergonhou das cenas ocorridas. [...] Estendemos essas desculpas também à diretoria do nosso clube, a todos os jogadores e comissão técnica que se sentiram angustiados com as cenas lamentáveis que ocorreram. Também muito nos envergonhou, bem como aos familiares dos nossos atletas que estavam perto do local da briga.

A nota serviu, também, para explicar o motivo da confusão entre as duas torcidas organizadas. De acordo com a TUF, existem doutrinas seguidas em todo o território brasileiro, e uma delas é a classificação de escalões, onde é levado em consideração o tamanho da torcida, aspectos ideológicos e manutenção contínua de atividades.

Baseado nesta classificação, a torcida organizada de maior nível tem prioridade na ocupação de um espaço na arquibancada para posicionar os próprios adereços de identificação. Em seguida, outros grupos de torcedores estão liberados para escolher um local.

Assim, a TUF explicou o motivo da briga com a JGT: “Devido à recusa por parte da torcida de 2º escalão (JGT) iniciou-se um caloroso debate, que julgamos desnecessário diante da existência deste código de conduta citado acima, ocasionando uma quebra de hierarquia desrespeitosa e premeditada.”

“Diante dos ânimos exaltados com tamanha falta de respeito, pôde-se observar a presença de componentes de uma torcida pernambucana e de uma torcida mineira (rivais à TUF) infiltrados na arquibancada visitantes. É importante relembrar os fatos ocorridos na final da Copa do Nordeste entre Fortaleza x Sport, onde torcedores do Fortaleza sofreram ataques covardes por parte de uma torcida pernambucana, cujo a torcida de segundo escalão (JGT) insiste em diversas ocasiões infiltra-los com a finalidade de promover conflitos para conosco”, completou.