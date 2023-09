Briga de torcida em bairro de Fortaleza termina em morte de homem

O rapaz identificado apenas como Oswaldo, com apelido de "Guabiru", foi socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos de objeto perfurocortante , mas não resistiu.

Uma briga de torcida no barro Jangurussu , em Fortaleza, terminou com a morte de um homem de 39 anos, na noite dessa quarta-feira, 27. Um grupo de torcedores do Fortaleza Esporte Clube teria sido atacado por um grupo rival.

Além da vítima que morreu, uma segunda pessoa foi espancada, mas um morador abriu a porta e deu abrigo à vítima, conforme O POVO apurou.

No momento do ataque, muitas pessoas estavam do lado de fora de suas casas, inclusive crianças.

Procurada, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte.

O velório da vítima ocorre na comunidade de São Bento, na Grande Messejana. As investigações estão a cargo da 3ª Delegacia do DHPP.

TUF lamenta morte de torcedor

Oswaldo era puxador de cânticos da Torcida Uniformizada do Fortaleza Esporte Clube (TUF).

No Instagram, perfis de torcidas do Fortaleza divulgaram notas de pesar pela morte do homem. O perfil do G.R.T.O. Inferno Coral disse que ele "foi um pilar importante de manter a união forte, mantendo o respeito" para trazer de volta a parceria entre a TUF e eles.