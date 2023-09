Torcida vaia grito da TUF durante jogo do Tricolor contra o Grêmio no Castelão

Diretoria do Fortaleza anunciou neste sábado, 30, o rompimento com as torcidas organizadas TUF e JGT

Em vídeo recebido pelo O POVO é possível ouvir torcedores no estádio emitindo uma vaia após parte da torcida reproduzir o grito “Quem for da TUF”. Segundo relatos, a vaia ocorreu no primeiro tempo de jogo e era reproduzida sempre quando músicas citando a organizada eram cantadas.

Torcedores do Fortaleza que estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar o duelo do time contra o Grêmio vaiaram o grito cantado por parte da torcida em alusão à Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), na tarde deste sábado, 30. O episódio aconteceu horas após clube anunciar o rompimento com a TUF , além da torcida organizada JGT, após série de episódios de violência entre as duas torcidas.

Reação mostra que os torcedores apoiaram a decisão do clube de romper com a TUF e JGT, após as confusões registradas entre os torcedores nos últimos dias. O estopim foi a briga entre ambas, na última sexta-feira, 29, em frente à sede do clube, no Pici.

Com a medida, torcidas perderam o direito de comercializar ingressos em suas lojas oficiais. Além disso, time tricolor também informou que vai tomar medidas judiciais cabíveis para proibir a marca do Leão em materiais de ambas as torcidas, que são as principais do time atualmente.

O Fortaleza entrou em campo às 16 horas deste sábado, 30, para enfrentar o Grêmio, em partida válida pelo Brasileirão Série A 2023. Bola está rolando na Arena Castelão.

Após brigas, torcidas organizadas do Fortaleza, TUF e JGT, estão suspensas

As torcidas estão proibidas de instalarem materiais na Arena Castelão contra Grêmio e Corinthians, como faixas, bandeiras, mastros, bambus, instrumentos musicais (bateria), dentre outros artefatos que englobe as respectivas organizadas.

A determinação da Polícia Militar de suspender TUF e JGT, com parecer favorável do Ministério Público do Estado do Ceará, ocorreu após a briga entre as duas torcidas na Arena Corinthians, em São Paulo, no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana.