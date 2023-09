Após vitória, Vojvoda mantém invencibilidade de 10 jogos contra o São Paulo

Triunfo desta quarta, 20, ocorreu no décimo jogo do argentino contra o clube paulista. Pelo Fortaleza, são oito duelos, com quatro vitórias e quatro empates

O Fortaleza venceu o São Paulo-SP por 2 a 1 nesta quarta, 20, no Estádio do Morumbi, pela 24ª rodada da Série A. Com o resultado, o técnico Juan Pablo Vojvoda manteve a invencibilidade de dez jogos que tem contra a equipe paulista. Além de oito duelos no comando do Leão, Vojvoda enfrentou o rival duas vezes em 2019, quando estava no Talleres-ARG.

Nessas oito partidas com o Tricolor do Pici, Vojvoda soma quatro vitórias e quatro empates. Seis desses compromissos foram pelo Campeonato Brasileiro. Em adendo, o argentino duelou contra o clube do Morumbi nas quartas da Copa do Brasil de 2021. Após empate em 2 a 2 na ida, o Fortaleza venceu por 3 a 1 na Arena Castelão e avançou às semifinais.