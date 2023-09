Vojvoda destaca melhora do Fortaleza após o intervalo em vitória contra o São Paulo

Durante entrevista coletiva, após a vitória do Fortaleza por 2 a 1 contra o São Paulo no Morumbi, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu o baixo desempenho no primeiro tempo, mas destacou a crescente da equipe cearense. O argentino revelou que conversou com os jogadores e cobrou uma melhora para a segunda etapa da partida, válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro.

“No primeiro tempo o São Paulo teve muitas finalizações. Eu falei para os jogadores que não estávamos fazendo uma boa partida. Disse que estávamos ganhando porque isso é um esporte que muitas vezes acontece isso, mas que se a gente quisesse conseguir os três pontos, precisávamos fazer algo muito diferente do que fizemos. No segundo tempo, apesar do São Paulo ter a posse de bola, teve somente uma finalização. Isso marca a diferença entre os tempos.”