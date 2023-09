Fortaleza amplia invencibilidade contra o São Paulo após vitória no Morumbi

O Tricolor do Pici agora soma oito jogos consecutivos sem derrotas para o time paulista. A sequência iniciada em 2021 conta com quatro vitórias do Leão e quatro empates

O Fortaleza tem sido, nos últimos jogos, um verdadeiro carrasco contra o São Paulo. Com a vitória por 2 a 1 no Morumbi nesta quarta-feira, 20, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici aumentou a invencibilidade contra o time paulista em oito jogos.



Neste período sem derrotas do Fortaleza para o São Paulo, que foi iniciado em 2021, as equipes se enfrentaram seis vezes pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil (2021), quando se encontraram nas quartas de final daquela edição. Na ocasião, o Leão avançou de fase e eliminou o clube paulista.