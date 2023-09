João Ricardo enaltece elenco do Fortaleza após vitória no Brasileirão

Goleiro João Ricardo em aquecimento para o jogo América-MG x Fortaleza, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Destaque na vitória do Fortaleza diante do São Paulo por 2 a 1 pelo Brasileirão, o goleiro João Ricardo enalteceu o grupo pelos três pontos somados no Morumbi nesta quarta-feira, 20. Com o triunfo, o Leão acaba se aproximando do G-6 da Série A com 38 pontos conquistados. "É enaltecer o grupo pela entrega, pelo empenho. Jogo difícil aqui. Nunca é fácil chegar aqui e conquistar uma vitória, então parabenizar todo o grupo por segurar o resultado. Três pontos importantíssimos e agora é descansar que próxima semana tem mais", destacou o defensor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Análise da partida Além de frisar a força do grupo e enaltecer os três pontos somados, João Ricardo também fez uma análise de como o jogo se desenhou.