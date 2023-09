Vojvoda explica logística do Fortaleza para jogo da Sula após vitória contra São Paulo

O Leão do Pici retorna para a capital cearense para fazer a preparação visando a semifinal da Copa Sul-Americana. Na segunda-feira, 25, o clube viaja para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians

Após a vitória por 2 a 1 contra o São Paulo na noite desta quarta-feira, 20, o Fortaleza optou por retornar para a capital cearense, onde irá fazer toda a preparação para o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda explicou a logística do time para o jogo contra o Corinthians, na próxima terça-feira, 26, fora de casa.

“Sabemos da logística que temos, mas preferimos voltar para Fortaleza, para que os jogadores estejam com a sua família, e para termos as nossas condições de trabalho no dia a dia. Necessitamos disso. Então acho que escolhemos voltar para Fortaleza por volta das 4 ou 5 horas (da madrugada) e voltamos segunda para São Paulo, para a partida da Sul-Americana.”