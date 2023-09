Contra o São Paulo, Vojvoda chegará a 100 jogos pelo Fortaleza no Brasileirão

O técnico Juan Pablo Vojvoda alcançará, nesta quarta, 20, a marca de 100 jogos no comando do Fortaleza em Campeonatos Brasileiros. O marco será atingido na partida contra o São Paulo-SP, às 21h30min, no Estádio do Morumbi, pela 24ª rodada desta Série A.

Vojvoda foi anunciado como novo treinador do Leão em maio de 2021, como substituto de Enderson Moreira. Seu primeiro duelo no Brasileirão ocorreu na estreia do clube na edição daquele ano. O Tricolor do Pici visitou o Atlético-MG e venceu por 2 a 1, de virada, com dois tentos de Yago Pikachu.