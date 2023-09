Pikachu celebra gol contra o Corinthians e projeta duelo contra o São Paulo de olho no G6

Atleta deu entrevista durante o Esportes do POVO, antes de embarcar com a delegação tricolor para São Paulo. Próximo duelo será nesta quarta, 20, às 21h30min

Pouco antes de embarcar para São Paulo com a delegação do Fortaleza, o atleta Yago Pikachu deu entrevista exclusiva no aeroporto para o repórter Miguel Júnior, durante a edição desta terça do Esportes do POVO. O meia celebrou o gol marcado contra o Corinthians-SP e projetou o confronto com o São Paulo-SP, que será nesta quarta, 20, às 21h30min.

O jogador comentou que espera manter a invencibilidade de sete jogos do Fortaleza contra o Tricolor do Morumbi e frisou que a equipe se preparou para seguir em busca do G6, que dá vaga na Copa Libertadores.

