CBF divulga áudio do VAR de gol anulado de Marinho em Fortaleza x Corinthians

Marinho deve ser titular no ataque do Tricolor Crédito: Samuel Setubal

O impedimento foi descartado rapidamente. Em seguida, o foco ficou voltado para se o atacante havia feito o domínio com o braço ou não. “Pega no ombro, na parte permitida aqui. Volta um pouquinho aqui, devagarinho, ok. Vem menos. Ai. Pega no bíceps. Para ai. Pega no bíceps”, diz Igor Junio Benevenuto. Em seguida, logo após Igor Junior chegar a conclusão de que a bola pegou no bíceps de Marinho, o AVAR da cabine, Silbert Faria, concorda com a análise. “Ok. Recomendo a ele revisão porque a bola pega no braço do jogador. Rodrigo, recomendo revisão, possível mão do ataque, ok?”, diz o VAR para o árbitro de campo, Rodrigo José Pereira de Lima. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Rodrigo questiona Igor se o lance é factual e o VAR responde: “Não, você tem que vir ver. Você tem que ver”. Ao chegar no monitor, onde é passado o vídeo do lance, o árbitro de campo diz que “mesmo que seja mão involuntária, quem faz o gol é ele, então… Tem outra câmera que possa ver o ponto de contato?”. Após olhar a jogada por algumas câmeras diferentes, Rodrigo chega à conclusão de que houve o toque e, por isso, anularia o gol. “É uma mão involuntária, ok? Porém , ele mesmo faz o gol de forma imediata. Então, por isso, o reinício será tiro livre direto a favor da defesa sem cartão, ok?”. Confira a comunicação completa do VAR: