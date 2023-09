Fortaleza tem a segunda melhor campanha do returno do Brasileirão

O Leão do Pici somou 75% dos pontos no segundo turno e fica atrás apenas do Palmeiras de Abel Ferreira na classificação

O Fortaleza possui a segunda melhor campanha do returno da Série A do Campeonato Brasileiro. Após quatro rodadas disputadas, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda se destaca pelo aproveitamento neste recorte e fica atrás apenas do Palmeiras de Abel Ferreira na classificação.

Até o momento, o Tricolor do Pici somou 75% dos pontos possíveis no segundo turno da competição, ou seja, 9 de 12. O Verdão, por sua vez, tem um ponto a mais. Foram três vitórias da equipe cearense em quatro jogos e apenas uma derrota, com seis gols marcados e três sofridos.

As vitórias do Fortaleza no segundo turno foram contra o Internacional, Coritiba e Corinthians. Os dois últimos foram em terras alencarinas, enquanto o primeiro triunfo aconteceu no Beia-Rio, em Porto Alegre. O revés foi proporcionado pelo Fluminense, pelo placar de 1 a 0, no Rio de Janeiro.