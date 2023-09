Pikachu é o 3º jogador do Fortaleza com mais participações em gols no ano; veja números

O camisa 22 do Leão já participou de 17 gols ao longo desta temporada, ficando atrás apenas de Lucero e Galhardo. Pikachu também está presente na lista de maiores goleadores do Tricolor pelo Brasileirão

A intimidade de Pikachu com o gol adversário acontece tanto com ele próprio marcando, bem como servindo a algum outro companheiro. Prova disso é que o atleta já assinalou 9 gols e deu 8 assistências em 57 jogos disputados neste ano. Sua média é de uma participação em gol a cada três partidas com as cores do Tricolor de Aço.

Ao longo desta temporada, já foram 17 vezes em que o Leão contou com a sua atuação direta em lances decisivos de bola na rede. À frente do camisa 22 estão apenas os atacantes Juan Martín Lucero e Thiago Galhardo.

Herói da vitória diante do Corinthians , pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira, 14, o meia Yago Pikachu é o terceiro jogador do Fortaleza com mais participações em gols em 2023.

O mais recente gol que teve sua assinatura aconteceu na última partida disputada pelo Brasileirão. Aos 48 minutos do segundo tempo, o meia recebeu cruzamento de Escobar, vindo da esquerda, para dominar dentro da grande área, driblar o adversário e chutar firme de perna canhota para garantir a vitória da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Há mais de dois meses convivendo com um jejum de gols, o jogador celebrou naquela noite ainda a marca de 150 jogos com a camisa do Leão do Pici.

“Estou muito feliz de voltar a marcar. Tem a informação importante de que sempre que eu marco a equipe vence”, celebrou o jogador ao final da partida contra o Alvinegro Paulista, que também será o adversário do Fortaleza nas semifinais da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo entre as equipes está marcado para a noite de 26 de setembro.

Em 2023, Pikachu está atrás apenas de Lucero e Galhardo no quesito participação em gols. Ambos são os artilheiros do Fortaleza no ano, com o argentino tendo 19 gols e 7 assistências, enquanto que o atacante brasileiro soma 15 gols e três assistências. São 26 e 18 participações diretas em gols, respectivamente.

Ainda sobre a fase artilheira de Pikachu, o gol contra o Corinthians o colocou a três do top-3 goleadores da história do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Somando duas passagens pelo time, o camisa 22 contabiliza 17 gols na elite do futebol nacional, sendo assim o sexto da história do tricolor. Rinaldo é o líder do ranking, com 27 gols, seguido por Wellington Paulista (25), Amilton Melo (20), Geraldino Saravá e Marciano (ambos com 19).