Rival do Fortaleza, São Paulo soma sete jogos sem vitória no Brasileirão

O Fortaleza visita o São Paulo-SP nesta quarta, 20, às 21h30min. O jogo será no Estádio do Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Leão vem de bom momento na competição, o clube paulista enfrenta uma sequência de sete partidas sem vencer no certame: são três empates e quatro derrotas no período.

A última vitória dos comandados de Dorival Júnior na Série A ocorreu no dia 16 de julho, contra o Santos-SP, na 15ª rodada. O time venceu por 4 a 1. Desde então, a equipe não obteve nenhum resultado positivo no torneio. Em gols, foram quatro anotados e nove sofridos no recorte.

