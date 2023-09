Adversário do Fortaleza, São Paulo conquistou 82% dos pontos na Série A como mandante

Em 2023, o Tricolor Paulista atuou como mandante em 27 partidas, por Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, registrando 17 vitórias, cinco empates e cinco derrotas

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira, 20, o São Paulo de Dorival Júnior conquistou 23 dos 28 pontos, equivalente a 82%, como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 11 partidas, o Tricolor Paulista soma sete vitórias, dois empates e duas derrotas, com 18 gols marcados e nove sofridos.

No último jogo como mandante pela Série A, o São Paulo empatou sem gols com o líder Botafogo. O último revés atuando no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 6 de agosto, contra o Atlético-MG, pela 18ª rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2023, o Tricolor Paulista atuou como mandante em 27 partidas, por Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, registrando 17 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.