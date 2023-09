Fortaleza inicia preparação para enfrentar o São Paulo

Fortaleza treinou neste domingo, 17, iniciando preparação para o duelo contra o São Paulo Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Após derrotar o Corinthians-SP por 2 a 1, o Fortaleza se reapresentou na sexta e teve folga no sábado. Com isso, o clube treinou na manhã deste domingo, 17, iniciando a preparação para o duelo contra o São Paulo-SP, pela 24ª rodada da Série A. O jogo será na quarta, 20, às 21h30min, no Estádio do Morumbi. A representação foi no Centro de Excelência Alcides Santos. Após treinos na academia, o elenco iniciou atividade de aquecimento no campo auxiliar. Depois, ocorreram atividades táticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Contra o Corinthians, na Arena Castelão, o Leão conquistou a vitória com gol de Yago Pikachu, marcado nos acréscimos do segundo tempo. O resultado positivo levou o time aos 35 pontos, na oitava posição. O Fluminense-RJ, sexto colocado, tem 38.